Şırnak'ta Altyapı Çalışmaları

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kentin imar ve inşası için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda altyapı çalışması yürüttüklerini belirterek, havaların düzelmesiyle kentin imar ve inşası için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.



Şırnak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Bedirhanoğlu, devletin kent genelinde 800 kilometrelik bir altyapı yaptığını belirtti.



Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:



"Kentin su ve kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirilmesi yaklaşık 50 milyona mal oluyor. Aspestli boruları söküp yerlerine modern, kalıcı ve daha geniş borular döşeniyor. Bir yandan da mezarlık duvarları ve temizliği gözden geçiriliyor. Bunlar hızla yapılacak. Diğer projelerimizden olan Şırnak Belediyesi Hizmet Binası, Yaşam Parkı, Otobüs Terminali, Kadın Doğum Hastanesi yapımı için çalışmalar sürüyor."