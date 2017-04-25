Şırnak'ta Ahmet Karaman-2 operasyonu sürüyor: 4 adet mağara tespit edildi



Şırnak'ın beytüşşebap ilçesi incebel dağları-kato'da bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Nisan'da başlatılan Ahmet Karaman-2 operasyonu sürüyor. Operasyonda 4 adet mağara tespit edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada 19 Nisan'da Şırnak'ın beytüşşebap ilçesi incebel dağları-kato bölgesinde başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunda teröristlerin kullandığı 4 adet mağaranın tespit edildiği, mağaralarda bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. 2 bin 900 metre rakımda karla kaplı arazide sürdürülen operasyonda mağaraların tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla giriş ve çıkışlarının özel patlayıcılarla patlatılarak kapatılması çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.