Şırnak'ta Ahmet Karaman-2 Operasyonu Sürüyor: 4 Adet Mağara Tespit Edildi

Şırnak'ın beytüşşebap ilçesi incebel dağları-kato'da bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Nisan'da başlatılan Ahmet Karaman-2 operasyonu sürüyor.

Şırnak'ta Ahmet Karaman-2 Operasyonu Sürüyor: 4 Adet Mağara Tespit Edildi

Şırnak'ın beytüşşebap ilçesi incebel dağları-kato'da bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Nisan'da başlatılan  Ahmet Karaman-2 operasyonu sürüyor. Operasyonda 4 adet mağara tespit edildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada  19 Nisan'da Şırnak'ın beytüşşebap ilçesi incebel dağları-kato bölgesinde  başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunda teröristlerin  kullandığı 4 adet mağaranın tespit edildiği, mağaralarda bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. 2 bin 900 metre rakımda karla kaplı arazide sürdürülen operasyonda mağaraların tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla  giriş ve çıkışlarının özel patlayıcılarla patlatılarak kapatılması çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. - Ankara

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