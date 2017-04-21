Şırnak'ta 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından, Şırnak'ın Uludere ilçesi Nezirkına kırsalında, iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı operasyona ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Bölgede devam eden operasyonda, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.