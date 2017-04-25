Şırnak'ta "57.alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü"

Şırnak'ta, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezince düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu gençlerden oluşan grup, Gündoğdu Mahallesi Sema Küçükgöz Caddesi'nde bir araya geldi.



Burada 102 metre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıyan gençler, Şırnak Şehir Stadyumu'na kadar vefa yürüyüşü yaptı.



Gençlik Merkezi Müdür Vekili Veysi Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yürüyüşe katılan gençlere teşekkür eden Üstek, "Çanakkale şehitleri için yürüdük, onlar için fatiha okuduk." dedi.