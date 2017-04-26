Şırnak'ta 5 PKK'lı Teslim Oldu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Dün Habur Gümrük Kapısı'na gelerek teslim olan 5 PKK'lı ile ilgili olarak Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "25 Nisan 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. - Şırnak