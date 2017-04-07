Şırnak'ta 3 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı'na gerçekleştirilen operasyonda 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden Yapılan açıklamada, "İlimiz Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda,172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında jandarma unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda, 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 termal silah dürbünü, 1 elektronik EYP ateşleyicisi, 1 araç telsizi, 1 el kamarası, çok sayıda mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(Melih Yiğit /İHA)