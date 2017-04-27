Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)