Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(İHA)

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