Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)