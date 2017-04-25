Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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