Şırnak'ta 2 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nda sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı 2 terörist etsiz hale getirilirken, Kato Dağı'nda ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı'nda 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şırnak Valiliği ayrıca, Jandarma birlikleri ile güvenlik korucularının Beytüşşebap İlçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenledikleri operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Operasyonda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Dragunov kanas tüfek, 1 adet 60mm havan, 85 adet el bombası, 9 adet anti tank mayını, 10 adet sis bombası, 3 bin adet Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat patlayıcı, 7 bin 500 adet karışık mühimmat, 1000 adet M-16 mühimmatı, 115 adet havan mühimmatı, 135 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 6 bin 516 adet Bixi mühimmatı,10 bin adet av fişeği, 28 adet fünye, 50 adet Kaleşnikof dipçiği, 5 adet M-16 şarjörü, 8 adet Kaleşnikof şarjörü, 10 adet Kanas şarjörü,1 varil mazot ve çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." - Şırnak