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Şırnak'ta 2 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta 2 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Şırnak'ta 2 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere İlçesi Beyaztepe Karaçalı- Düğün dağı üs bölgelerinde başlatılan operasyonda iki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - Şırnak

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