Şırnak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi



ŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda, toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bir bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.