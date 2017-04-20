Şırnak'ta 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildiŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonda, toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bir bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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