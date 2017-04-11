Şırnak'ta 19 Asker İçin Hazırlanan İddianame Tamamlandı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 15'i tutuklu bulunan 19 asker hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 19 asker hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlak, açıklamasında, "15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY üyeleri tarafından gerçekleştirmeye çalışılan kanlı darbe girişiminin de yayınlanan ilk direktiflerden biri Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Komutanlığı birliklerinin Ankara iline hareket edilmesi yönünde intikal emri yazısının bulunduğu, bu birimin başında bulunan ve Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen Silopi İlçesi Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan vatan haini darbeci General Semih Terzi'nin kanlı darbe girişiminde aktif rol almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askeri hiyerarşi dışında, kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan üniformalı teröristler FETÖ/PDY üyesi şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/1048 Soruşturma dosyasında, 15'i tutuklu 19 askeri personel şüpheli hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması için kamu davası açılmış olup, hazırlanan iddianame Şırnak 1.Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur" dedi. - ŞIRNAK