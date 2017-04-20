Şırnak'ta 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerinin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle dün 13 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.



Saat 05.30'da 3 terör örgütü mensubunun daha Atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, böylece 16 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.