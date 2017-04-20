Şırnak'ta 16 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerinin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle dün 13 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Saat 05.30'da 3 terör örgütü mensubunun daha Atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, böylece 16 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.