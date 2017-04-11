Şırnak'ta 126 bin 944 kişiye psikolojik destek verildi



ŞIRNAK - Şırnak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, terör mağduru 126 bin 944 kişiye psikolojik, bin 420 aileye ise maddi destek verdi. İl Müdürü Muzaffer Akçam, çalışmalarının bir günlük olmadığını belirterek, vatandaşların sıkıntılarını hızlı bir şekilde gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şırnak merkez ve ilçelerinde vatandaşları terör olayları yüzünden yaşadıkları travmadan kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanlar, kent ve ilçelerinde terörden etkilenen ailelerle birer birer görüşerek, psikolojik destek veriyor. Bakanlık, ailelere ihtiyaçları doğrultusunda maddi yardımda da bulunuyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, terör mağduru ailelere yönelik rehabilitasyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Operasyonlardan sonra bütün ekiplerimiz ve bakanlığımızın görevlendirdiği uzman arkadaşlarla birlikte ilk başta Cizre ve Silopi'de daha sonra İdil ve Şırnak merkezde çalışmalara başladık. Cizre, Silopi, İdil ve Şırnak merkezde gitmediğimiz mahalle, girmediğimiz sokak ve çalmadığımız kapı bırakmayacak şekilde gezdik. Silopi'de 35 bin, Cizre'de 76 bin 669, İdil'de 15 bin 215 kişiye ulaştık. Ziyaret ettiğimiz ailelere öncelikle psikolojik destek akabinde de maddi yardımda bulunduk. Silopi'de 511 aileye 684 bin, Cizre'de 684 aileye 1 milyon 403 bin, Şırnak merkezde 225 aileye 422 bin TL ödemede bulunduk. Şu anda da Şırnak merkezde 2 bin 500 aileye ziyaretlerimiz devam ediyor. Bunlara da maddi destekte bulunacağız" dedi.

"Sıkıntıları hızlı bir şekilde gideriyoruz"

Ailelerin sıkıntılarını kayıt altına aldıklarını anlatan Akçam, "Diğer kurumlarda hangi sıkıntıları varsa, o sıkıntıları kayıt altına aldık. Bu kurumlarla iletişime geçiyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde gideriyoruz. Bu çalışmalarımız bir günlük değildir. Kayıt altına aldığımız vatandaşlarımıza sürekli takibimiz devam edecektir. Ailelerimizin bakış açısı bize karşı çok olumludur. Devleti yanlarında görmeleri çok hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

Terör yüzünden evi zarar gören 6 çocuk babası Ahmet Çakan ise, Şırnak'ta yaşanan sokağa çıkma yasağından dolayı ilk önce Kumçatı beldesinde ev kiraladığını sonra da Maden Konutlarına yerleştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 aydır burada yaşıyoruz. Buradaki şartımızda belli yağmur yağdığında evimiz damlıyor. İşsizim, sıkıntılarımız ortada. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ziyaretlerinden ve yapacakları yardımlardan ötürü de teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin."

(MY-MP-Y)