Şırnak'ta 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 11 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu hava kuvvetlerimizin ateşi ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK