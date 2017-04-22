Şırnak'ta 1 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 1 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde dört gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

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