Şırnak'ta 1 Asker Şehit Oldu

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehit oldu. Keskin nişancı olduğu sanılan teröristlerce açılan ilk ateş sonucu bir asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristler tarafından açılan ateşe askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.



(Melih Yiğit/İHA)