Şırnak, Siirt ve Bingöl'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Sarıkamış Harakatı'nda şehit olan askerler için Şırnak, Siirt ve Bingöl'de anma etkinlikleri düzenlendi. Anma yürüyüşlerine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanısıra 3 ilin protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.



ŞIRNAK



Sarıkamış Harekatı'nın 102'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan Sarıkamış şehitleri için anma yüüyüşü Şırnak'taki yürüyüş Gençlik ve Spar il müdürlüğünde start aldı. Stadyuma kadar düzenlenen anma yürüyüşünde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, öğrencilere Sarıkamış'ta askerlerin nasıl şehit olduğu konusu araştırmalarını istedi. Ekinci, "Sarıkamış'ta kaybettiğimiz 90 bin şehidin 102'üncü anma yıldönümü bugün. 90 binin üzerinde vatan evladı bu ülke, için, bu vatan için, bu toprak için canlarını seve seve verdiler. Allahu Ekber Dağları'nda bir çoğu donarak şehit oldu. Geriye kalan kısmı da Rus askerleri ile savaşarak yaklaşık 18 bin askerimiz şehit olmuştur. Toplamda 90 binin üzerinde şehit vermişizdir. Hepimizin bildiği gibi bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Kolay kolay bugünlere gelmedik"dedi.



BİNGÖL



Bingöl'de organize edilen yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan kalabalık, ellerinde bayraklarla Genç Caddesi 15 Temmuz Direniş Meydanından Valilik önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış olayının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü anlatan önemli bir olay olduğunu dile getirerek, o dönemin iyice incelenmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Sarıkamış'ta bu vatan için canını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Vatan için, millet için şehit olmuş bütün şehitlerimizi saygıyla minnetle yad ediyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Biz buna inanıyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimize minnettarız. Onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz. Onların bıraktığı emanete de he beraber sahip çıkacağız. Son dönemlerde terör nedeniyle hayatını kaybetmiş olanlara, şehit olmuş olanlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim o dönemleri çok iyi incelememiz ve anlamamız lazım. Aslında bugün yaşadığımız bir takım hadiseler, 102 sene önce yaşananlarla benzerlikler teşkil ediyor. 15 Temmuz'da ülkemize saldıranlarla birinci dünya savaşında saldıranlar farklı değil. Yüz yıl önce yapılan hesaplar neyse, bugün de aslında benzer hesaplar yapılıyor. Bu ülkeyi parçalamaya, gücünü azaltmaya çalışıyorlar. Kardeşliğimizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Vatanımızı işgale açık hale getirmeye çalışıyorlar. Geçmişi de çok iyi anlayıp, geleceğe yürümemiz lazım. 15 Temmuz'daki kahramanlıklar, Sarıkamış'tan, Çanakkale'den farklı değildir. Aynı ruhun yeniden tezahür etmiş halidir" diye konuştu



SİİRT



Siirt'te, Sarıkamış şehitleri için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda başlatılan yürüyüş, Atatürk Anıtı ve Güres Caddesi güzergahından devam ederek, Siirt Üniversitesi merkez kampusunda sona erdi.



Türk bayrakları ve Sarıkamış destanını anlatan pankartların taşındığı yürüyüşe, Vali Vekili Bünyamin Kuş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Baro Başkanı Av. Nizam Dilek'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları'yla yürüyüşe katılan binlerce kişi "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüşü tamamlandı. Anma programının ikinci bölümüne ise Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsünün konferans salonunda devam edildi. Siirt Üniversitesi kampüsü salonuna gelen Siirtliler, Müftülük tarafından organize edilen Kuran-ı Kerim tilaveti dinletildi. İl Müftülüğünce, Kuran kurslarında ve camilerde okunan 102 hatmin duası okutuldu. Törende daha sonra Sarıkamış harekatı ile ilgili belgesel film izlendi.