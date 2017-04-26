Şırnak Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 uzman çavuşun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.



Uludere ilçesi kırsalında dün arama tarama faaliyeti yürütürken PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Sedat Düzgün (29) ve Uzman çavuş Nezir Pınarcı (26) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'ünücü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.



Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesinin ardından başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ve duaların yapılmasıyla devam etti. Duanın ardından Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın cenazesi Manisa'ya, Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi ise Çorum'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.



- Şırnak