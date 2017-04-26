Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı



ŞIRNAK - Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuşlar Sedat Düzgün ve Nezir Pınarcı'nın naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen uzman çavuşlar Sedat Düzgün ve Nezir Pınarcı için uğurlama töreni düzenlendi. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri, şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulup, özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan tören, dua edilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından şehit Pınarcı'nın naaşı Manisa'ya, şehit Düzgün'ün naaşı ise Çorum'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.