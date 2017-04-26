Şırnak Şehitleri Için Tören Düzenlendi

Şırnak Şehitleri için tören düzenlendi(Tür: Yurt)

Şırnak Şehitleri için tören düzenlendi

(Tür: Yurt)

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