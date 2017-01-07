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Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi (3)

Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi (3)

Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi (3)

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Şırnak, Siirt, Şehit
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