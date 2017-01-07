TÜMÜ
Haberler Search
Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi

Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi

Şırnak Şehitleri İçin Siirt' Te Uğurlama Töreni Düzenlendi

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şırnak, Siirt, Şehit
6
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads