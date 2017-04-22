Şırnak şehidinin naaşı Ordu'ya getirildi



ORDU - Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı memleketi Ordu'ya getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri bir uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirilen Jandarma Uzman Çavuş'un naaşını Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Yazıcı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar protokol üyeleri ve şehidin babası Veli ile annesi Fidan Çubuk karşıladı.

Şehidin naaşı ile aynı uçakta gelen şehidin eşi Gülsüm Çubuk, şehidin babası Veli ile annesi Fidan Çubuk ile kardeşi Serhat Çubuk birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan şehidin naaşı Ünye ilçesine götürüldü.

(MAK-SLH-