Şırnak şehidinin baba evine acı haber verildi



NİĞDE - Şırnak Beslerdereler mevkinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın baba evine acı haber ulaştı.

Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 37 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın Niğde Şahinali mahallesi Şehit Zekai Çamur sokak üzerinde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Eve gelen askeri heyet, şehit babası Hasan ve annesi Ayşe Apaydın'a acı haberi verdi. Haber alan şehidin yakınları şehidin evine akın etti.

Öte yandan, şehidin evli olduğu, 4 yaşında Hasan Bora ve yeni doğan Mustafa isimli iki çocuğu olduğu öğrenilirken, şehit Efe Osman Apaydın'ın geçen yıl çatışmada yaralandığı tedavisinin ardından göreve tekrar gittiği öğrenildi.