Şırnak Şehidine Veda
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş, memleketi Kırıkkale'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş, memleketi Kırıkkale'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş'ın (33) naaşı, dün Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen askeri törenin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Yüksek İhtisas Hastanesinden alınarak son kez baba ocağına getirilen şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Nur Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Vali Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Mehmet Demir ve Ramazan Can, şehidin babası Cemal Uğantaş, kardeşi Kubilay Uğantaş, üst düzey askeri ve polis yetkilileri ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze törenine şehidin minik oğlu Yiğit'te katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babasını son yolcuğuna uğurlayan Yiğit, tören boyunca kadın bir astsubayın kucağında hiçbir şeyden habersiz elindeki Türk bayrağını salladı. Şehidi naaşı, Nur Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.
(M. Muttalip Yalçın - Serkan Şansever / İHA)