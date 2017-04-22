Şırnak Şehidinin Eşi Yürek Dağladı: Hadi Oğlum Öp Babanı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya, memleketi Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ŞIRNAK ŞEHİDİ ANKARA'DAN UĞURLANDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen evli ve bir çocuk babası Piyade Üsteğmen Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Burada silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınan şehidin naaşı, törenin yapılacağı alana taşındı.



ŞEHİT EŞİ KAYA: HADİ OĞLUM ÖP BABANI

Bu sırada cenazenin peşinden 15 aylık oğlu Arda Yiğit'i kucağında taşıyarak, gelen şehit Kaya'nın öğretmen eşi Nuray Göçmen Kaya, cenazenin yanına giderek, gözyaşı döktü. Şehit eşinin parkasını giyen Kaya'nın naaşı eliyle okşayarak, "Aşkım ne olur kalk oradan. Daha yapacak çok işimiz var. Aşkım seni çok seviyorum. Emanetine iyi bakacağım. Gözün açık gitmesin" demesi yürekleri dağladı. Anne Nuray Göçmen Kaya, oğlu Arda'ya "Hadi oğlum, babanı öp" diye seslendi.



"SENİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM AŞKIM"

Acılı eş Kaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenin başından ayrılan ancak daha sonra oğlu Arda ile birlikte dayanamayıp, tekrar gelen Nuray Göçmen Kaya, "Ben seni asla bırakmayacağım aşkım" diyerek gözyaşı döktü.



CHP VE MHP LİDERLERİ DE KATILDI

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, kuvvet komutanları ve siyasilerle birlikte şehidin ailesiyle çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Muhammet İsmail Kaya, Etimesgut'ta toprağa verildi.

DOĞU GÖREVİNİN BİTMESİNE BİR AY KALMIŞ

Öte yandan Şırnak'ta 2 yıldır görev yapan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın doğu görevinin bitmesine bir ay kaldığı öğrenildi.