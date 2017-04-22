Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı-3

Şırnak şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı-3(Tür: Ankara)

Şırnak şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı-3

(Tür: Ankara)

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Ankara, Şırnak, Piyade