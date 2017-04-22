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Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı / Ek Fotoğraflar
Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı / Ek Fotoğraflar
22 Nisan 2017 Cumartesi 14:24
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[9530608] DHA
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