Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

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Ankara, Şırnak, Piyade