Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)(Tür: Yurt)

Şırnak şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)

(Tür: Yurt)

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Ankara, Şırnak, Piyade