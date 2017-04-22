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Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak Şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak şehidi Piyade Üsteğmen Kaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)(Tür: Yurt)
22 Nisan 2017 Cumartesi 13:44
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'da son yolculuğuna uğurlandı (1)
(Tür: Yurt)
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[9530411] DHA
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