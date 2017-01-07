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Şırnak Şehidi Memleketi Yozgat' Ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak Şehidi Memleketi Yozgat' Ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak Şehidi Memleketi Yozgat' Ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şırnak, Yozgat
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