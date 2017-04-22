Şırnak Şehidi İslam Çubuk Memleketlerine Uğurlandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, şehidin eşi Gülsüm Çubuk, korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dualar edildi.



Duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı Ordu'ya götürülmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına gönderildi. - ŞIRNAK