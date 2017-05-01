Şırnak PKK'nın Kato Dağı'ndaki Kamplarına Uzun Yıllar Sonra Ilk Kez Girildi 2

şırnak PKK'nın Kato Dağı'ndaki kamplarına uzun yıllar sonra ilk kez girildi 2(Tür: Yurt)

şırnak PKK'nın Kato Dağı'ndaki kamplarına uzun yıllar sonra ilk kez girildi 2

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, Kato Dağı, Şırnak, P.K.K., PKK