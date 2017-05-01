PKK'nın Kato Dağı'ndaki Kamplarına Uzun Yıllar Sonra İlk Kez Girildi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda 12 gün önce başlayan operasyon kapsamında, uzun yıllardan sonra ilk kez, örgütün buradaki kamp, sığınak ve barınaklarına girildi. Karın daha tam olarak erimediği bölgede PKK'lılara ait çok sayıda sığınak içerisinde, havan, bixi, mayın gibi ağır silahlar, mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

OPERASYON 12 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar 12'inci gününde devam ediyor. Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve örgütün çok sayıda kampı, sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağında, bahar mevsimine rağmen zorlu kış mevsimi hükmünü hala hüküm sürüyor. Aşırı kar yağışıyla biriken kar yığınları arasında engebelli ve sarp kayalık Kato Dağı'nda, rahatlıkla hareket kabiliyetine sahip, tam donanımlı özel eğitimli askerler, geceleri de dağda kalarak, kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Zorlu ve engebelli arazide ilereleyen askerler, sarp kayalık ve kar yığınlarının olduğu bölgede iş makineleri ile yollar açılarak, askerlerin yoluna devam etmesi sağlanıyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOLARI BULUNDU

Operasyonun 11'inci gününde uzun yıllardan beri güvenlik görevlilerin girmediği, örgütün Kato Dağı zirvesindeki Meydana kolya ve Kela Meme bölgelerindeki kamp ve sığınaklarına giren askerler, sığınaklar içerisinde örgüte ait silah ve mühimmat depolarını buldu. Bu depolarda çok sayıda havan, havan mermisi, bixi ve mermisi, mayın, roketatar, uzun namlulu silahların da aralarında bulunduğu çok sayıda silah, C4 patlayıcı, bol miktarda amonyum nitrat, el yapımı patlayıcılar, mermi, mühimmat ele geçirildi. Bulunan sığınak, kamp, barınak ve depolar kullanılmaz hale getirilirken, silahlara ise tasnifi yapıldıktan sonra el konuldu.

SIK SIK TAKVİYE BİRLİKLER SEVKEDİLİYOR

Öte yandan, operasyon bölgesinde bulunan askerlere Helikopterle sık sık takviye birlikler sevkediliyor. Özellikle akşam saatlerinde Şırnak ve Beytüşşebap'tan kalkan helikopterler özel eğitimli askerleri operasyon düzenlenen bölgedeki stratejik noktalara indiriyor. Bölgede zaman zaman sıcak temas sağlandığı ve yer yer şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.