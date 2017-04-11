Şırnak Özel Kuvvetler'de Görevli 19 Askere Darbe Girişimi Davası

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bulunan Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli 15'i tutuklu 19 askeri personel hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 35'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vuralarak öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi'nin komutanlığını yaptığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli askerlere ilişkin soruşturma tamamlandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; 15'i tutuklu, 19 özel kuvvet mensubu asker hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Terör örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 35'er yıl hapis cezası talep edildi.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayınlanan ilk direktiflerden birinin Silopi'de konuşlu Özel Kuvvetler Komutanlığı birliklerinin Ankara'ya hareket etmesi yönünde intikal emri olduğunu belirterek, "Bu birimin başında bulunan ve Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen vatan haini, darbeci general Semih Terzi, kanlı darbe girişiminde aktif rol almıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15'i tutuklu 19 askeri personel hakkında hazırlanan iddianame Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştur"dedi. - Şırnak