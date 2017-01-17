Şırnak Müftülüğü'nde Devir Teslim Töreni

Şırnak'ta 2 yıldır görev yapan Müftü Ahmet Özkan, görevini Ramazan Tolan'a devretti.



Şırnak'ta bir otelin konferans salonunda düzenlenen devir teslim töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, her kurumun kendi bünyesinde çeşitli hizmetler sunduğunu anlatarak, bunun en önemli ayağının da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetleri olduğunu söyledi.



Özellikle bölgedeki manevi ikliminin inşası için din görevlilerine büyük bir görev düştüğünü ifade eden Su, "Bölgede oluşan tamirin, imarın yanında gönüllerin imarı için Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve buradaki temsilcileri olan hocalarımıza büyük görevler düşüyor." dedi.



Özkan da Türkiye'nin her il ve ilçesinin muazzam değerde olduğunu kaydederek, Mekke ve Medine hariç hiç bir yerin Türkiye'nin il ve ilçeleriyle boy ölçüşemeyeceğini belirtti.



İstemeyerek Şırnak'tan ayrıldığını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:



"Ben Şırnak'ı ve Şırnaklıları Allah için çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Onların da bana sevgileri olduğunu düşünüyorum. Bir faydamız dokunmasa bile bir zararımın olmadığına inanıyorum. Herkesten hakkını helal etmesini diliyorum. Yeni arkadaşımıza da üstün başarılar diliyorum."



Görevi devralan Müftü Tolan da peygamberler şehri Diyarbakır'dan başka bir peygamber şehrine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.



Şırnak halkı için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getiren Tolan, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl 4 ay görev yaptım. Orada da sıkıntılı süreci yaşadık. burada da sıkıntılı süreç yaşanmış. Bu sıkıntılı sürece yabancı değilim. Bu saatten sonra ben de kendimi bir Şırnaklı olarak görüyorum. İnşallah hayırlı hizmetleri hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Özkan, görevini Tolan'a devretti.



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Nas, ilçe müftüleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.