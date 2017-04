Şırnak Lise Son Sınıf Öğrencisi, 'Kimseye Hakkımı Helal Etmiyorum' Deyip Intihar Etti

Lise son sınıf öğrencisi, "Kimseye hakkımı helal etmiyorum" deyip intihar etti



ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Uğur Seçilir, facebooktaki kişisel sayfasında "Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Alkışlayın, gurur duyun kendinizle. Ben de gidiyorum işte" diye not bırakarak intihar etti.



İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir, henüz belirlenemeyen bir sebeple girdiği bunalım sonucu, metruk bir evin merdiven korkuluklarına astığı iple intihar etti. Sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Alanya Caddesi üzerindeki metruk bir evin bahçesinde, merdiven korkuluktlarına asılı halde, cansız cesedi bulan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin cep telefonu ile çektiği fotoğrafla kimliğini tespit ettiği kişinin, İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Uğur Seçilir olduğu tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğur Seçilir'in cesedi otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'ne kalıdırılırken, olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE ÖNCE ŞIRNAK'A SONRA İDİL'E TAŞINDI



Öte yandan intihar eden Uğur Seçilir'in ailesiyle birlikte Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yaşadığı, burada başlayan operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ailesiyle birlikte Şırnak merkeze göçettikleri öğrenildi. Burada da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Uğur Seçilir, annesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdil İlçesi'ndeki akrabalarının yanına taşındığı, babası Cengiz Seçilir'in de işi gereği Şırnak'ta kaldığı öğrenildi. Baba Cengiz Seçilir'in Şırnak Devlet Hastanesi yemekhanesinde aşçı olarak çalıştığı ve bu yüzden burda kaldığı belirtildi.



"BU DURUMA GELMEME SEBEP OLAN SİZLERSİNİZ"



Seçilir Ailesi'nin 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuktan en büyüğü olan Uğur Seçilir, intihar etmeden bir kaç saat önce sosyal paylaşım sitesi facebooktaki kişisel sayfasından sitem dolu bir yazı paylaştığı görüldü. Çevresindeki kişileri suçlayarak kendisine başka çıkar bir yol bırakılmamasından yakınan Uğur Seçilir'in facebook sayfasında şu yorumu paylaştığı görüldü:



"Her şey buraya kadar, artık hiçbirşey olmamış gibi daha fazla davranamam, yaşayamam. Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Kimseyle bi derdim yoktu. Ama herkesin benle bir derdi vardı. Buna rağmen bile seviyordum sizleri. Bilmiyorum ne kötülük yaptım. Ama en büyük kötülüğü sizler yaptınız bana. Konuşmayarak, sırt çevirmeniz gibi. Bu zamana kadar kalabildiysem ailem için kalmıştım. Okuyacağım demiştim onlar için ama izin vermediler ve anne yaşamama izin vermediler. Onlar yaşasın bakalım yokluğumda ve başardınız beni deli etmeye. Alkışlayın gurur duyun kendinizle. Tüm kapılar kapandı bana karşı. Bu kapıyı açtınız bana, ben de gidiyorum işte, her şey buraya kadar benim için çok yaşattınız."