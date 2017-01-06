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Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı - Ek Fotoğraflar

Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı - Ek Fotoğraflar

Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı - Ek Fotoğraflar

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