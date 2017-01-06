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Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı (2)

Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı (2)

YARALILAR ASKERLER HASTANEDEŞırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı (2)

YARALILAR ASKERLER HASTANEDE

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin getirilmesi ile birlikte hastane önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

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