YARALILAR ASKERLER HASTANEDE
Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin getirilmesi ile birlikte hastane önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı (2)
YARALILAR ASKERLER HASTANEDEŞırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YARALILAR ASKERLER HASTANEDE
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