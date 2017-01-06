Şırnak Küpeli Dağı'nda Çatışma: 2 Asker Şehit, 4 Asker Yaralı

ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist öldürüldü, bir Doçka mevzisi de imha edildi.



Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda gerçekleştirilen ve Siirt'teki 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerlerin de katıldığı operasyonda, bugün öğleden sonra bir grup PKK'lı teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle bölgeden alınırken, çatışma akşam saatlerine kadar sürdü.



Bölgedeki zorlu kış koşullarına rağmen hava destekli devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, PKK'lılara ait bir Doçka mevzisi de imha edildi. - Şırnak