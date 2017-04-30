Şırnak Kato dağında operasyondan görüntüler(Tür: Yurt)
9 aylık hamile oyuncudan kamera karşısında dans şovu!
Melih Gökçek, Ahmet Hakan'a verdiği sözü tuttu
Yediği tekmenin ardından fotoğrafı gündeme oturdu
Bakanlık kronik hastalara aylık bin TL ödeyecek
Eski Beşiktaşlı, Amerika'daki kalecileri futboldan soğuttu
Hayaller kına gecesi, gerçekler acil servis oldu
Dizi teklifi götürdüler, zararını çıkarmak için dünyaları istedi
Beşiktaş'a Talisca müjdesi
Survivor'dan gitmesi muhtemel iki isim belli oldu