Şırnak Kato Dağı'nda Büyük Operasyon

Kato Dağı'nda büyük operasyon



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda 10 günden beri devam eden operasyonlar sürerken, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaralandı. Bir mağarada kıstırılan silahlı bir grup PKK'lının etkisiz hale getirilmesi için iş makineleri operasyon bölgesine götürüldü.



Beytüşşabap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınak ile mağalaralarının tahrip edilmesi amacıyla 10 günden beri başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Kato Dağı'da zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenilirken, silah sesleri ilçe merkezinden bile duyuluyor.



Kato Dağı'nda tespit edilen bir grup terörist ile yaşanan çatışmada, ilk ateşle birlikte bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu çatışma bölgesinden alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Çatışma sırasında bir mağaraya sığınan PKK'lılar, etrafını saran güvenlik güçlerince kıstırıldı. Mağaranın tahrip edilmesi için de kırıcı denilen makinenin de aralarında bulunduğu iş makineleri çatışma bölgesine götürüldü.