Şırnak Kamu Hastaneler Birliği'nde Görev Değişimi

Şırnak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekterliği görevine atanan Opr. Dr. Berzan Miroğlu, görevine başladı.



Genel sekreterlik görevini yürüten Opr. Dr. Yunus Emre Danış'tan görevi devralan Miroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi.



Hizmet üretip, hizmet sunduklarını belirten Miroğlu, şunları söyledi:



"Daha önce İdil Devlet Hastanesi Başhekimi olarak yaptığımız görevden daha çok sorumluluk isteyen bir göreve layık görüldük. Amacımız Şırnak'a sağlık alanında mükemmele yakın bir hizmet anlayışı getirmektir. Kaliteli sağlık hizmeti sunmak görevimiz ve en büyük amacımız. Çünkü devletin vatandaşa en kolay ulaşma yolu sağlıktır. Bizler ne kadar iyi hizmet verirsek vatandaşımız tarafından devlet o kadar sevilir, sayılır. İşimiz kolay değil. Biz de memleketimiz ve vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."



Sağlık-Sen İl Başkanı Giyasettin Uçaş ve dernek üyeleri daha sonra Miroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.