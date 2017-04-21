Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere İlçeleri Arasında Bulunan Andaç Mevkiindeki Üs Bölgesine...
IHAAW112855-ASA/21-04-2017 - Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
IHAAW112855-ASA/21-04-2017
- Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ediyor. 21.04.2017 11: 28: 55 TSI
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