Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere İlçeleri Arasında Bulunan Andaç Mevkiindeki Üs Bölgesine...
IHAAW112134-ASA/21-04-2017 - Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce saldırı düzenlendi.
IHAAW112134-ASA/21-04-2017
- Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce saldırı düzenlendi. Yaralı güvenlik görevlilerinin olduğu bölgede çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. 21.04.2017 11: 21: 34 TSI
NNNN - ŞIRNAK