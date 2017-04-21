Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere İlçeleri Arasında Bulunan Andaç Mevkiindeki Üs Bölgesine...

IHAAW112134-ASA/21-04-2017



- Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce saldırı düzenlendi. Yaralı güvenlik görevlilerinin olduğu bölgede çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. 21.04.2017 11: 21: 34 TSI

NNNN - ŞIRNAK