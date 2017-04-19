Şırnak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Şırnak'da, İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.



İl Özel İdare Sekreterliğinde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların temsilcileri katıldı.



Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 yılı nisan ayı itibarıyla 305 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 18'inin tamamlandığını söyledi.



Bazı projelerin devam ettiğini, bazılarının ihale aşamasında olduğunu aktaran Vali Su, şunları kaydetti:



"Bu zamana kadar yoğun bir kış geçirdik ardından bahar da yağışlı geçti. Tabi bereket yağışı olması iyi bir şey. Bütün daire ve mülki müdürlere, hepinize söylüyorum. Hizmetleri sıkı bir şekilde takip edeceğiz. En kısa sürede bitirilmesi için büyük gayret sarf edeceğiz. Takibe girmeyen işlerin zamanında bitmesi mümkün değildir, o bakımdan herkes işlerini takip edecek ve sonuçlandıracak. Önemli olan sonuç almaktır."



Konuşmanın ardından, kurum temsilcileri yatırımlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.