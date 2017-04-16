Şırnak İhracatta Emin Adımlarla İlerliyor

Şırnak, yılın ilk 3 ayında 65 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin sorumluluk alanında olan 17 inden yapılan toplam 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracatın yüzde 15'ini tek başına üstlendi.