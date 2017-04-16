Şırnak İhracatta Emin Adımlarla İlerliyor
Şırnak, yılın ilk 3 ayında 65 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin sorumluluk alanında olan 17 inden yapılan toplam 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracatın yüzde 15'ini tek başına üstlendi.
Şırnak, yılın ilk 3 ayında 65 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin sorumluluk alanında olan 17 inden yapılan toplam 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracatın yüzde 15'ini tek başına üstlendi.
Kaynak: Dunya.com
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